Inteligência Artificial concluiu: Pedro Porro é ideal para o Real Madrid

O lateral direito do Sporting está na agenda dos merengues e a sua aquisição rondaria os 30 milhões de euros.

Pedro Porro tem estado em plano de evidência ao serviço do Sporting e, em termos individuais, já superou os números que conseguiu na última temporada no que diz respeito às contribuições decisivas no setor ofensivo dos leões. Em 2020/21, nos 37 jogos que realizou, o espanhol anotou quatro golos e fez quatro assistências. Já esta época, em 28 partidas, contabiliza quatro golos e assistiu os companheiros de equipa por seis ocasiões.

Peça imprescindível no esquema tático de Rúben Amorim, Pedro Porro é conhecido pelas suas constantes incursões pelo lado direito, dando imensa profundidade ao jogo ofensivo da turma de Alvalade e, a tudo isto, ainda alia uma facilidade de remate que, muitas vezes, dá bons resultados. Este rendimento não tem passado despercebido aos colossos do futebol europeu e, depois de Atlético de Madrid, Bayern e Barcelona, agora é o Real Madrid que demonstra interesse no jogador de 22 anos.

Leia também Internacional Abramovich e negociadores ucranianos com sintomas de envenenamento Magnata russo, antigo dono do Chelsea, terá sobrevivido, juntamente com alguns ucranianos, a tentativa de envenenamento nas negociações pela paz

De acordo com a Olocip, empresa espanhola especializada na implementação da mais avançada Inteligência Artificial (IA) no desporto e na indústria, Pedro Porro é o lateral-direito, com idade igual ou inferior a 22 anos, que melhor se encaixa no plantel às ordens de Carlo Ancelotti.

Segundo os dados, o jogador natural de Don Benito, em Badajoz, na Estremadura, tem uma valorização de 97 em 100 e, com ele no 11 no titular, o Real Madrid conseguiria, em média, mais 0.259 golos por jogo graças às suas ações (de 2.59 a cada 10 partidas).

Dani Carvajal e Lucas Vázquez, ambos com 30 anos, não têm convencido na presente época e Álvaro Odriozola, atualmente, cedido à Fiorentina, deve regressar ao Santiago Bernabéu na próxima temporada. Desta forma, Porro implicaria um gasto de, aproximadamente, 30 milhões de euros aos cofres do clube de Chamartín, montante esse que seria pago ao Sporting, uma vez que os leões pretendem exercer a opção de compra que têm pelo defesa, avaliada em 8.5 milhões.

Saliente-se que Pedro Porro tem o Campeonato do Mundo do Catar (que se disputa em novembro e dezembro) no horizonte e uma possível mudança para um campeonato mais renomado, que concentre mais as atenções, pode ser fulcral para o selecionador Luis Enrique o incluir na lista final da "La Roja".