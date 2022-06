Notícia em Inglaterra: Palhinha vai assinar pelo Fulham nas próximas 72 horas

Palhinha depois de ver o amarelo no Boavista-Sporting da época 2020/21

Médio, de acordo com o jornal The Sun, viaja para Londres nesta segunda-feira, juntando-se ao clube comandado por Marco Silva

João Palhinha está a caminho do Fulham. De acordo com a imprensa inglesa, o internacional português deverá assinar contrato com o clube de Marco Silva nas próximas 72 horas.

Segundo o jornal The Sun, o médio viajará para Londres já nesta segunda-feira, juntando-se aos compatriotas Marco Silva e Ivan Cavaleiro por um valor a rondar os quase 20 milhões de euros.

De acordo com o mesmo jornal, o técnico português terá convencido o médio a viajar para Londres, apesar do interesse do Wolverhampton ser conhecido e da proposta vinda do Molineux ser, até, superior.

Ligado ao Sporting desde 2012, João Palhinha tem contrato com os leões até 2026. Depois de um empréstimo longo ao Braga, fez 57 jogos nas duas últimas temporadas, com Rúben Amorim ao leme.