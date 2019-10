Guerra aberta no Sporting: Juve Leo, o clube sem "rumo" e a promessa de continuar

Comunicado emitido às 19h06 aponta, também, à gestão no último defeso e ali também se garante que viatura de Miguel Afonso não foi vandalizada por qualquer membro da claque. Licitude da quebra também é colocada em causa

A Juventude Leonina reagiu na tarde desta segunda-feira à rescisão dos acordos protocolares que a Sporting SAD executou quer com a claque mais antiga dos leões quer com o Directivo Ultras XXI. Numa publicação com 11 pontos, o grupo organizado começa por lembrar que nada nos estatutos do clube a obriga a apoiar qualquer Direção. Garante-se apoio "incontestável" a todas as equipas verdes e brancas e avança-se com questões... em forma de crítica.

"Será do apoio ou da má gestão que tais resultados têm sido recorrentes? É do apoio ou da má gestão que se prepara uma época com amadorismo (quantos jogos ganhou o Sporting na pré-época?) e se vendem titulares no último dia do mercado, sem que se informasse sequer esses mesmos jogadores (veja-se o caso do Raphinha)? É do apoio ou da má gestão que se perde uma Supertaça por números absurdos e aparece um Presidente a dizer que não está preocupado? E quando existem resultados ininterruptamente negativos e lesivos à boa imagem do Sporting? Que líder aparece para falar? É um problema de claques quando se comunica à CMVM a resolução de contrato de trabalho de um treinador e por duas vezes não se acerta no nome da pessoa? É um problema de claques quando por "lapso" não se faz referência a um feito inédito de um atleta de judo campeão do mundo na edição do jornal oficial do clube?".

Adiante, questiona-se a licitude da tomada de posição da administração. "A contestação à Direção não é fundamento para resolução de um acordo firmado de boa fé. A escalada de violência que fazem referência dizem respeito às agressões publicitadas nos camarotes de Alvalade, entre adeptos? Qual é, então, a consequência jurídica para o incumprimento dos estatutos do clube por parte desta Direção e da Mesa de Assembleia Geral?".

Depois de também rejeitar - porém condenando - o ataque à viatura de Miguel Afonso, vogal para as modalidades, depois do Sporting-Leões de Porto Salvo em futsal, a Juve Leo concluiu com uma promessa: "O lema 'Unir o Sporting' é o logro deste curto mandato, cujas bandeiras de luta são nada menos do que antigos Dirigentes, Sócios e agora o Alverca. A nossa união será inabalável, e na curva sul os GOA continuarão juntos a cantar em prol do Sporting Clube de Portugal e da sua grandeza".