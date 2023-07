Gonçalo Inácio referenciado pelo Nápoles

"Gazzetta dello Sport" dá conta do interesse do emblema campeão italiano no central.

Gonçalo Inácio está referenciado pelo Nápoles, de acordo com a publicação italiana "Gazzetta dello Sport". O central canhoto do Sporting é considerado como um dos alvos indicados para a sucessão de Kim Min-jae, sul-coreano que rumou ao Bayern Munique.

A cláusula de rescisão de Gonçalo Inácio é de 45 milhões, um valor considerado baixo pela SAD, que tenta, sabe O JOGO, aumentar a cifra para estar mais confortável a cada defeso. O internacional português foi já observado em vários momentos pelo campeão italiano.

Recorde-se que o Sporting está atento também ao lateral direito do clube Alessandro Zanoli, que está concentrado com a formação napolitana em estágio, mas ainda sem futuro definido.

Além do defesa dos leões, os napolitanos têm ainda debaixo de olho Kevin Danso (Lens), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb), Max Kilman (Wolverhampton) e Maxence Lacroix (Wolfsburgo).