Gonçalo Esteves inscrito pelo Sporting na Liga Bwin

Precavendo uma eventual transferência do internacional espanhol durante a presente janela de mercado, Rúben Amorim quis ter um plano B e sugeriu a Frederico Varandas e Hugo Viana o regresso de Gonçalo Esteves, lateral-direito formado no FC Porto. No Estoril, Esteves participou em apenas quatro jogos, o que é considerado manifestamente pouco para a evolução do jovem de 18 anos.