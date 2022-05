Gigantes de Madrid de olho em Porro: Sporting tem porta entreaberta para um negócio

O Sporting terá a porta entreaberta a uma proposta irrecusável, que fique perto da cláusula de 45 milhões de euros. Amorim conta com jogador para 2022/23, mas venda não é impossível.

O Sporting contratou Pedro Porro ao Manchester City, acionando a cláusula de opção de 8,5 milhões de euros pelo lateral espanhol, mas nem por isso o futuro do jogador está resolvido. O destaque ofensivo de Porro durante as duas épocas pelos leões, nas quais anotou nove golos e fez dez assistências, vai gerando interesse de vários clubes europeus, com destaque para os emblemas de Madrid, o que poderá determinar o futuro do jogador em Alvalade para a temporada de 2022/23.

O Real, finalista da Liga dos Campeões, procura um atleta que corresponda com bola no pé para uma posição onde tem adaptado diversos jogadores para fazerem a vez de Carvajal, ala formado no clube e jogador nos seniores blancos desde 2013/14.

Porro estará, segundo o "Mundo Deportivo" na lista restrita de alvos. A capacidade financeira do Real Madrid seria importante numa possível transferência, mas também o Atlético Madrid está atento ao concurso, como escreve o "Estadio Deportivo".

O clube colchonero, em março, era dos principais interessados em Porro, mas a cotação de mercado do ala disparou e, face às observações movidas por Bayern e Real Madrid, Simeone viu o negócio dificultar-se, pois os colchoneros terão uma menor liquidez financeira para convencer o Sporting a abdicar do ala espanhol, sabendo de antemão que teriam de encontrar formas que aliciassem os leões e o jogador natural de Don Benito, da comunidade da Estremadura. Essa avaliação, escreve o periódico espanhol, envolveria a inclusão de um jogador excedentário, seja a título definitivo, seja por empréstimo.

Contando com uma internacionalização pela seleção espanhola, Pedro Porro vê com agrado continuar em Alvalade, pois sabe que será peça determinante na manobra da equipa e que tal impacto pode ajudar a uma convocatória para o Mundial do Catar. Ainda assim, um convite vindo de Espanha não deveria ser recusado prontamente e o peso de Real Madrid e de Atlético Madrid influenciariam a aceitação da proposta.

Porro assinou com o Sporting até 2025, ficando com uma cláusula de 45 M€ e disse, na segunda-feira, estar "muito contente por continuar". O Manchester City, que tinha negociado logo no momento do empréstimo a cláusula de compra a favor do Sporting, garantiu o direito de preferência de recompra pela verba de 20 milhões de euros.

Até ao fim do defeso, o Sporting manterá a porta entreaberta e mesmo que o espanhol seja fundamental para Amorim, uma proposta acima dos 35 M€ pode, sabe O JOGO, chegar para que seja transferido.