Garantia de Rúben Amorim: "Se ele assinar novo contrato, não vou buscar mais nenhum"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de Imprensa, após o empate 2-2 com o Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga Bwin.

Para que serve este empate? Há frustração? "Pelo resultado, frustração. Pela forma como entrámos... Aquilo que nós sofremos no Marítimo foi que não tivemos capacidade, principalmente na primeira parte, de ter bola. Não gosto de olhar para os jogos como um jogo grande ou pequeno. Isso é coisa para equipas mais pequenas. Como equipa grande, temos de jogar com o Marítimo, com o Benfica, sabendo das diferenças mas temos de entrar sempre com esta forma de jogar. O que mostrámos na primeira parte era aquilo que devíamos ter feito com o Marítimo. Isso deve ser uma grande frustração para o treinador, mas principalmente para os jogadores, que têm de entrar assim, têm de estar concentrados, porque se não estiverem no máximo não ganharemos jogos. Se estiverem no máximo, e isso é que custa muito aos jogadores e já lhes tentei explicar, é o que custa mais, o ter de ganhar sempre. Quando eles estão concentrados eles vão ter outro nível. Frustração pelo resultado, mas confiante, porque um treinador tem de olhar para o presente e para o futuro. Quando há qualquer coisa onde eu me posso agarrar para fazê-los crescer... Nesse aspeto estou satisfeito, mas devíamos ter ganho, porque precisamos mais dos pontos do que o Benfica."

Equipas aceitaram o empate? "Ambas quiseram ir ao terceiro golo e ganhar o jogo, mas ambas tiveram muito respeito uma pela outra. As duas coisas. Vê-se pelas oportunidades que houve no fim, foi um bocadinho das duas. Ambas as equipas, está no ADN, [querer] ganhar sempre o jogo, mas também muito respeito para não perder o jogo no fim."

Chermiti: "Olhando para o Youssef [Chermiti], e estamos a discutir um novo contrato... Se o Youssef assinar o novo contrato, eu não vou buscar mais nenhum avançado. Ele é o meu avançado. Ele, o Rodrigo [Ribeiro] e o Paulinho. Portanto, não iremos buscar mais avançados. Olho para ele, e [com] o que vi hoje, fica aqui a minha palavra de honra. Se ele assinar novo contrato, eu não vou buscar mais nenhum avançado centro."