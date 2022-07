Gabriel Veron, jogador do Palmeiras, está na lista do Sporting

Gabriel Veron com a camisola do Palmeiras

Um eventual negócio adivinha-se difícil por dois motivos.

Rúben Amorim ainda pretende um desequilibrador para as alas, de preferência um jogador polivalente que possa desempenhar as três posições do ataque e, nesse sentido, Gabriel Veron, do Palmeiras, encaixa como uma luva nas intenções do treinador leonino.

O departamento de prospeção da SAD tem o brasileiro, de 19 anos, na lista de futebolistas referenciados, conforme O JOGO apurou, mas, ao mesmo tempo, os verdes e brancos estão conscientes do grau de dificuldade elevado que acarretaria uma operação deste tipo.

Em primeiro lugar pelo preço, considerado elevado, mas também pela concorrência forte: Veron é um extremo que já esteve em destaque na formação da seleção brasileiro, vencendo inclusive um Mundial de sub-17, prova na qual ganhou também o prémio de melhor jogador.