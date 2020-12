O presidente do Sporting criticou o VAR pelo golo anulado a Coates já nos descontos da partida com o Famalicão.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, falou aos jornalistas após o encontro em Famalicão, que acabou empatado a dois golos, para criticar o VAR pelo golo anulado a Coates, nos descontos. O líder dos leões considera que foi um "golo limpo" e que "jamais seria anulado" a um dos rivais.

"O VAR teve influência num momento capital. Este lance final do golo ao Coates, com um dos rivais, Benfica ou FC Porto, nunca seria anulado. Nunca seria. O golo é limpo. No futebol existem erros. O que me preocupa é a natureza e a forma como é visto o VAR, curiosamente nos jogos em que perdemos pontos. Depois vai-se ao VAR tentar encontrar alguma coisa que justifique poder anular o golo. Se for preciso, põe-se uma câmara microscópica, com uma ampliação de 64 vezes, para ver que há um toque no braço e há razão para anular... Este golo jamais seria anulado aos nossos rivais", começou por dizer.

"Enquanto presidente do Sporting, custa-me muito ver quatro pontos retirados, onde se utiliza mal o VAR. Estou a falar da utilização do VAR. Já falei com o presidente do Conselho de Arbitragem, que partilha da minha opinião, e o VAR tem de ser usado quando há erros gritantes. O árbitro valida o golo, depois é chamado pelo VAR, vai-se ver com visão microscópica e anula-se o golo. Em qualquer campo este golo é limpo. Sabem qual é a diferença? Seriam quatro pontos de avanço e começam a tremer... mas quanto mais tremem e fazem isto, mais força dão ao grupo. Isso vos garanto", completou.

Veja o lance a que se refere o dirigente do Sporting: