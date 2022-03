Frederico Varandas diz que não quis ofender Pinto da Costa

O caso em que Pinto da Costa acusa Frederico Varandas de difamação e ofensas à honra vai seguir para julgamento, apurou O JOGO, segundo decisão instrutória do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

A 23 de outubro de 2020, Frederico Varandas referiu-se a Pinto da Costa como "um bandido". O caso vai agora seguir para julgamento - apurou O JOGO -, resultado da decisão instrutória do Tribunal Judicial da Comarca do Porto. O presidente portista, recorde-se, acusara o líder sportinguista de difamação e ofensas à honra.

Ora, Frederico Varandas, que em sua defesa alegou que as afirmações foram feitas como resposta ao que Pinto da Costa tinha dito dias antes no Porto Canal, sustentou junto do juiz que não quis ofender o líder do FC Porto. "O requerente da instrução discorda dessa acusação, sustentando que proferiu efectivamente aquelas expressões - no legítimo exercício do seu direito de livre expressão - sem que tivesse presidido à sua conduta qualquer propósito ou intenção de ofender o assistente, antes surgindo essas declarações como reacção - em jeito de legítima defesa - a anteriores declarações do assistente, nas quais este sustentou que o aqui arguido utilizara em seu proveito o sucedido no denominado ataque à academia de Alcochete, para ascender à presidência do Sporting Clube de Portugal", pode ler-se no acórdão.

Certo é que, o juiz do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, entendeu que o caso deve seguir para julgamento, considerando que "as palavras em questão", proferidas por Frederico Varandas, "encerram essencialmente juízos

de valor e considerações desabonatórias relativamente ao ofendido, enquanto pessoa e enquanto dirigente de uma

agremiação desportiva de relevo nacional", refere o mesmo documento.