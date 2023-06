Franco Israel foi titular pelo Uruguai e Bielsa estreou-se com vitória

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes do Sporting somou a primeira internacionalização num particular frente a Nicarágua. O selecionador Marcelo Bielsa fez também a estreia.

Na madrugada desta quinta-feira, o Uruguai venceu Nicarágua por 4-1, num jogo particular que ficou marcado pela estreia de Franco Israel, guarda-redes do Sporting, na seleção principal azul celeste. Foi também a estreia de Marcelo Bielsa no comando técnico.

Matías Arezo (8'), Rodrigo Zalazar (37' e 82') e Brian Rodríguez (56') marcaram os golos, Coronel reduziu para os forasteiros nos instantes finais da partida.

O Uruguai volta a jogar no dia 21 de junho (00h30), frente a Cuba.