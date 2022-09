Fenerbahçe de Jorge Jesus atento a Manuel Ugarte

Manuel Ugarte no Sporting-Tottenham

Emblema turco deverá enviar um representante ao jogo entre Uruguai e Irão.

O Fenerbahçe está atento à progressão de Ugarte e vai enviar um representante ao jogo particular do Uruguai contra o Irão, a realizar-se na sexta-feira, na Áustria.

Noticia o "Fotomac" que os dirigentes desportivos da formação de Jorge Jesus consideram o centrocampista do Sporting um jogador "intenso" e "evoluído tática e tecnicamente" e com margem para crescer na carreira e que aproveitarão este jogo internacional para observar o atleta de 21 anos, que tem sido titular nos leões.

Naturalmente que o clube turco está ciente de que existe uma limitação de estrangeiros que ficará ainda mais apertada na próxima temporada e que Ugarte tem interessados e é alvo de sondagens de outros emblemas europeus.

Satisfeito no Sporting, sendo agora protagonista na equipa, Ugarte tentará ganhar também um lugar no onze da seleção uruguaia. De acordo com o jornal "El Observador", Diego Alonso quererá fazer alguns testes na equipa e há a possibilidade de Ugarte alinhar a titular.

Aliás, na quarta-feira existiu um momento curioso: o próprio treinador quis que os sete centrocampistas se chegassem à frente para uma fotografia, de modo a que os mais desconhecidos entrem no imaginário dos adeptos.