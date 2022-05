Feddal espera por decisões para acertar o futuro para 2022/23

Central marroquino deixa o Sporting e aguarda pelo fim dos campeonatos profissionais em Espanha.

Feddal, jogador que termina contrato com o Sporting em junho, está a aguardar pela conclusão dos campeonatos profissionais em Espanha, de modo a resolver o seu futuro.

O central prefere voltar ao país que o acolheu desde cedo, de onde subiu desde as divisões amadoras até à elite, apesar de ter alguns clubes de Médio Oriente interessados quanto à sua situação contratual. O jogador quererá estar na Europa pelo menos mais duas temporadas, considera ter nível para estar na principal divisão espanhola, mas depende da definição de alguns clubes, pois ainda ontem se jogava a permanência nessa competição.

Também as contas do play-off de subida podem influenciar os destinos de Feddal, que, na próxima semana, tentará agilizar o seu futuro de modo a encontrar clube em 2022/23. Um projeto que trabalhe para a subida de divisão em Espanha também seria considerado, ao que o nosso jornal apurou.

No final da temporada passada, Osasuna e Getafe sondaram o jogador, que foi, na altura, considerado imprescindível pela Direção, perdendo estatuto com a afirmação de Matheus Reis na equipa principal do Sporting.