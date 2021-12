Essugo e o recorde pelo Sporting: "Não foi a estreia com que eu sonhava"

Declarações de Dário Essugo, médio de apenas 16 anos, o mais jovem de sempre a representar o Sporting na Liga dos Campeões, após a derrota na visita ao Ajax (4-2) esta quarta-feira.

Estreia com derrota: "Não foi a estreia com que eu sonhava. Sempre sonhei com este momento, estrear nesta prova rainha, mas com uma vitória. O que levamos daqui é aprendizagem. Para melhorarmos e quando olhar para o futuro lembrar desse jogo que valeu a pena."

Rúben Amorim e as oportunidades: "O mister tem apostado muito em nós, tem mostrado confiança e claro que ter a porta aberta para nós, jogadores da academia, motiva para trabalhar a cada dia porque a porta está aberta."

Sorteio da Champions: "Não tenho preferência; Todas as equipas que estão nos oitavos são fortes e não tenho nenhuma preferência."