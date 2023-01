Em Inglaterra dizem que o Tottenham desistiu de contratar Porro

De acordo com o The Athletic, o negócio caiu por terra devido ao Sporting não ter "cumprido os termos do acordo proposto".

O jornal inglês The Athletic garante esta segunda-feira que o Tottenham desistiu da contratação de Pedro Porro ao Sporting, devido ao clube leonino não ter "cumprido os termos do acordo proposto".

O jornalista David Ornstein acrescenta que Frederico Varandas havia prometido ao lateral espanhol que a sua saída aconteceria após a final da Taça da Liga, em que o Sporting foi derrotado pelo FC Porto (0-2).

Recorde-se que, após a derrota, Porro despediu-se dos adeptos do Sporting, batendo no símbolo do clube antes de recolher aos balneários.

