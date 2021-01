Em Espanha apontam razão para Sporting travar cedência de Plata

Gonzalo Plata com muito mercado no país vizinho

Tal como O JOGO já noticiou, Cádiz já propôs a cedência do extremo equatoriano até final da temporada

A Imprensa espanhola garante esta segunda-feira que a provável cedência de Gonzalo Plata ao Cádiz, informação avançada em primeira mão por O JOGO, pode... complicar-se: tudo porque, e citando os meios locais, que conjugam informação com fontes do Equador, o técnico Rúben Amorim não pretende abdicar do jovem extremo, apesar da pouca regularidade de leão ao peito (342 minutos divididos em 11 jogos).

O internacional pela "Tricolor" olha para um empréstimo como uma boa solução a curto prazo, para conseguir competir com ritmo numa fase ascendente na carreira - tem 20 anos -, mas o timoneiro dos verdes e brancos, garante-se no país vizinho, quer mantê-lo no plantel que já venceu uma Taça da Liga e que se concentra, agora, em defender a liderança do campeonato.

Recorde-se que Amorim já assumiu que Plata pode fazer, por exemplo, as vezes de Pedro Porro, ala direito que não tem concorrente direito pelo lugar, onde o extremo já atuou, adaptado.

Para além do Cádiz, Valência, Huesva e, recentemente, Valladolid, foram associados ao camisola 20 dos leões.