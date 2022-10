Edwards e St. Juste devem voltar: o onze provável do Sporting em Marselha

O extremo inglês foi poupado contra o Gil Vicente. St. Juste também pode recuperar a titularidade. Paulinho poderá estar de regresso ao banco de suplentes para permitir a entrada do ex-Vitória de Guimarães. Central neerlandês disputa lugar com Marsà, que fez uma boa exibição frente ao Gil.

Edwards prepara-se para ser titular na partida desta tarde frente ao Marselha (17h45 desta terça-feira), depois de ter sido poupado diante do Gil Vicente - entrou apenas na segunda parte. Caso se confirme a presença do atacante inglês no onze inicial, o preterido deverá ser Paulinho.

De volta ao onze, deverá estar igualmente St. Juste. O defesa-central também não esteve nos eleitos de Amorim no início do jogo contra a equipa gilista, mas tal como Edwards entrou no decorrer da mesma, estando em condições de atuar contra o Marselha. No entanto, St. Juste tem a concorrência de José Marsà, titular diante do Gil, e cujo desempenho agradou e muito a Rúben Amorim. De qualquer forma, a experiência do neerlandês deverá ser decisiva para a opção do treinador.

Porro e Coates são cartas fora do baralho. Os defesas direto e central, respetivamente, elementos determinantes na estratégia de Rúben Amorim continuam lesionados, pelo que não viajaram com a equipa para França. Coates tem uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no jogo contra o Boavista, que os leões perderam por 2-1, e já não esteve no embate contra o Gil Vicente. Porro recupera de um traumatismo no joelho direito.

Sem o internacional espanhol, Esgaio mantém a titularidade em Marselha. O ex-Braga, recorde-se, foi titular contra o Gil Vicente, tendo tido uma ação decisiva no lance do terceiro golo do Sporting, com uma assistência para Rochinha. Para o lugar de Coates, como foi referido, o escolhido deverá ser St. Juste.

Neto, Jovane e Daniel Bragança, todos por lesão, também ficam de fora do jogo de Marselha.

Onze provável do Sporting: Adán; St. Juste, Gonçalo Inácio e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Pedro Gonçalves.