Edwards: acordo está apalavrado e o extremo deve chegar no domingo

Aos cofres dos vimaranenses vai chegar a verba de 7,5 M€ e ainda o lateral direito Bruno Gaspar no imediato. No final da temporada, será a vez de Gonzalo Plata, cedido ao Valladolid, rumar ao Minho

Rúben Amorim não abriu ontem, sexta-feira, o jogo quanto a eventuais reforços dos leões, mas diz que "o que for feito será de acordo com o que achamos ser certo para o Sporting". E, nesse sentido, a SAD verde e branca prepara-se para oferecer ao treinador, depois de jogada a final da Taça da Liga, um jogador há muito pretendido pelo mesmo: Marcus Edwards, do V. Guimarães.

O extremo inglês, de 23 anos, deve ser oficializado amanhã, doming, sendo que segunda-feira é o último dia desta janela do mercado de transferências. Edwards tem qualidades e características muito apreciadas pelo treinador do campeão nacional, daí que o Sporting esteja disposto a fazer um esforço financeiro para satisfazer a vontade de Rúben Amorim.

E há bons motivos para isso, se recordarmos o rendimento atingido por vários jogadores que o técnico fez questão de ter no plantel, como são os casos de Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Matheus Reis, por exemplo.

O acordo com os vimaranenses prevê o pagamento de uma verba de 7,5 M€, a cedência a título definitivo de Bruno Gaspar, lateral avaliado em 1,5 M€ e, no final da época, o ingresso de Gonzalo Plata no V. Guimarães. O equatoriano está neste momento emprestado ao Valladolid, e os leões vão ceder os 50 por cento que detêm do passe, numa avaliação de 3 M€.