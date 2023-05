"Saída de Ugarte é provável. Basta virem os milhões de Inglaterra"

Amaral, antigo jogador do Sporting, elogia ainda Morita e fala da necessidade de ser contratado um avançado para 2023/24.

Hidemasa Morita e Manuel Ugarte estão a protagonizar uma grande temporada ao serviço do Sporting e uma transferência no final da temporada está em cima da mesa, sobretudo no caso do médio uruguaio. Amaral, antigo jogador dos leões, aponta aos milhões que abundam no futebol inglês.

"Olhando para o que o Ugarte tem feito, é provável que a sua saída seja inevitável. Basta virem os milhões de Inglaterra. O Morita está a evidenciar-se também. O Sporting terá de vender para, não só para comprar, acertar as contas. E esse jogador [Jean Lucas] poderá colmatar a saída [de Ugarte] ou as duas saídas", afirmou à Rádio Renascença.

Jogador leonino nas décadas de 80 e 90, Amaral olha para o plantel de Rúben Amorim e constata a necessidade de contratar um avançado. "O Chermiti é um bom jogador, poderá vir a ser um excelente ponta-de-lança. Mas ainda tem de aprender muito com as movimentações. E sem o Paulinho, o Sporting precisará de uma referência, de um matador na frente", justifica.

Sobre o campeonato, a chegada ao terceiro lugar parece uma miragem. "Gosto de ouvir, dos jogadores e treinador, que não se atira a toalha ao chão. Mas, neste momento, está praticamente fora. É difícil, mas não é impossível", rematou.