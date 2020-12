É alvo de gigantes europeus, mas renovação com o Sporting é para avançar este mês

Dirigentes leoninos apontavam para salário de 250 mil euros brutos por ano para o lateral-esquerdo e cláusula de rescisão no mínimo de 60 M€, mas o assédio de outros emblemas deve mudar os planos

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Miguel Pinho, agente de Nuno Mendes, vão reunir-se ainda este mês para discutir o processo de renovação do lateral-esquerdo Nuno Mendes. Segundo O JOGO apurou, as partes têm previsto uma reunião para procurar uma plataforma de entendimento que possa levar a que o jovem atleta de 18 anos possa firmar um novo vínculo contratual para lá de 2025, implicando naturalmente um aumento do valor da cláusula de rescisão, mas também do próprio vencimento do jogador, o qual já foi revisto quando formalizou o atual acordo em junho último.

Porém, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, pese as manifestações de interesse e diálogo mantido entre as partes - até porque SAD e agente renovaram recentemente os vínculos de Luís Maximiano e Gonçalo Inácio -, os números para a base negocial ainda não foram apresentados pelo elenco de Frederico Varandas, ainda que a ideia seja a de enquadrar Nuno Mendes nos 250 mil euros brutos por ano em termos de vencimento, deixando para trás a fasquia dos cerca de 140 mil euros que recebe atualmente.

No entanto, tal ideia poderá sofrer alterações após a reunião e o diálogo que as partes vão manter, até porque Nuno Mendes é um dos indiscutíveis do técnico Rúben Amorim, um dos ativos que maior interesse tem suscitado no mercado e isso naturalmente será tido em conta pelas partes, até porque o Sporting já teve em cima da mesa abordagens para transferir o internacional sub-21 (ver peça à parte).

Os leões, esses, já fizeram saber que pretendem colocar, pelo menos, mais um ano em cima do vínculo, formalizar o mesmo no início do próximo ano, e salvaguardar uma cláusula de rescisão, no mínimo, de 60 milhões de euros. Recorde-se que no último verão a cláusula de rescisão ficou fixada nos 45 milhões de euros, isto antes da afirmação na equipa principal.

Liverpool foi o primeiro a avançar

Nuno Mendes tem sido nome em agenda de vários observadores dos principais clubes europeus, que monitorizam os desempenhos do lateral-esquerdo, mas a verdade é que um deles avançou mesmo com a intenção de contratar o atleta no último período de transferências.

O Liverpool, antes de fechar o acordo por Tsimikas com o Olympiacos, por cerca de 13 milhões de euros (M€) perguntou por Nuno Mendes e disponibilizou-me mesmo a chegar aos 22 M€, mas os leões afastaram o cenário. Juventus e Inter de Milão também estão de olho.