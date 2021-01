Destacou-se na AF Viana do Castelo e é seguido com atenção pelo Sporting

Ibu Mané brilhou com a camisola do Courense

Ibu Mané tem 20 anos e destacou-se no arranque da época em jogos da AF de Viana do Castelo, pelo Courense.

O Sporting está atento à situação de Ibu Mané, jogador do Courense. O avançado da Guiné-Bissau fez testes pelos leões, de modo a integrar possivelmente a equipa B, depois de se destacar com quatro golos em cinco jogos no arranque da competição da AF Viana do Castelo.

O possante atleta de 20 anos ficou entretanto sem competir pelo facto de as equipas abaixo do Campeonato de Portugal terem visto as suas competições suspensas e procura agora uma solução que já não passa por Paredes de Coura.

Sabe O JOGO que Ibu Mané também foi sondado pelo Marítimo, pensando em reforçar a sua equipa secundária, mas o atacante tem ainda interessados na Alemanha e na Suíça. Para já, o jovem é tido como promissor e fala-se já na Suíça de uma possível guerra entre os clubes de Zurique para o contratarem, no caso o FC Zurique e o Grasshopers, treinado por João Carlos Pereira.