Derlei dá o exemplo da Juventus: "O Sporting a 11 pontos nesta altura não é normal..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Declarações do brasileiro Derlei, jogador que em Portugal passou por Leiria, FC Porto, Sporting e Benfica, no World Scouting Congress, que decorre esta quinta-feira no Porto

O Sporting está fora da corrida ao título? "De forma alguma, tal como o FC Porto. Perder todos esses pontos no início da época não era esperado, mas temos visto o Sporting a jogar da mesma forma, e há que ver que é um ano atípico. Primeiro porque, com as competições europeias, algumas equipas jogam ao fim de semana, depois a meio da semana e sempre assim, sem parar. Se tiver um calendário contra equipas preparadas, condiciona um pouco. Os treinadores têm sentido algumas dificuldades, mas por toda a Europa há clubes a passar por dificuldades."

O exemplo da Juventus: "A Juventus, por exemplo. É natural que o Sporting a 11 pontos nesta altura não é normal, mas há muito campeonato pela frente. Claro que o Benfica tem começado bem. Se continuar bem na Champions, é natural que, mais para a frente, esses jogos tragam alguns problemas de cansaço, mas as equipas trabalham para isso e é normal que o Benfica esteja preparado."