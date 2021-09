Com a continuidade no Sporting em risco, Luís Neto joga para o contrato

A SAD valoriza a abnegação, espírito de grupo e o seu peso no balneário, mas aborda a renovação com calma e uma decisão sobre a renovação fica para mais tarde, após avaliação da resposta física em campo.

Luís Neto está em fim de contrato com o Sporting e, depois de ter estado um par de vezes na porta de saída, a escassez de centrais na época em curso dá-lhe um novo impulso para discutir o lugar e lutar por um novo contrato no clube.

Contratado como jogador livre em 2019 após várias épocas fora do país (no Zenit, Fenerbahçe e Siena), Neto voltou a Portugal pela porta grande e conseguiu sagrar-se campeão nacional pelos leões. Contudo, nunca se conseguiu impor como titular indiscutível: 22 jogos na primeira época, 28 na segunda e um na temporada em curso.

Com peso no balneário, Neto já envergou até a braçadeira de capitão. Um aspeto valorizado por Amorim e a estrutura leonina, também pela importância de ter no plantel jogadores experientes que ajudem os mais novos. A abnegação no trabalho e o espírito de equipa de Neto são outros pontos a seu favor.

Veterano cumpre a última época do vínculo aos leões e, aos 33 anos, tem a continuidade em risco

O clube pensou já um par de vezes negociar o passe do defesa, mas acabou por ficar e esta época, por uma questão de gestão dos três habituais titulares, certamente vai ter minutos e responsabilidade em campo.

A SAD aborda o futuro de Neto sem pressa, para avaliar a resposta física ao longo da época. Em janeiro o central pode comprometer-se com outros emblemas, mas a intenção é permanecer em Alvalade, onde se sente bem e valorizado, mesmo sem o estatuto de titular.