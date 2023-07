Chermiti surpreendido com negociação entre Sporting e Everton

Notícia desta segunda-feira refere negociações entre Sporting e Everton para a transferência imediata do avançado

Chermiti foi surpreendido esta segunda-feira com a notícia, avançada por Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, de que decorriam negociações bem encaminhadas entre o Sporting e o Everton com vista uma transferência para o clube da Premier League.

Fonte ligada ao processo garantiu a O JOGO que o jogador, ligado ao Sporting por um contrato válido até 2027, continua focado em prosseguir a carreira no clube de Lisboa, com o qual renovou em fevereiro deste ano.

Recorde-se ainda que a cláusula de rescisão de Chermiti é de 80 milhões de euros.