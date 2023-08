Chermiti desvinculou-se do Sporting e viaja para Inglaterra

Jovem avançado vai ser jogador do Everton

Chermiti acertou esta quarta-feira a desvinculação do contrato que tinha com o Sporting e e segue, ainda hoje, para Inglaterra. À espera do avançado, um acordo com o Everton, um dos históricos da Premier League.

Tal como O JOGO noticiou, Chermiti ainda não realizou exames médicos no Everton e só esta quinta-feira irá assinar contrato com os toffees.

Chermiti é reforço do Everton depois de Sporting, clube da Premier League e jogador terem limado as arestas, no sábado, que faltavam para a concretização da transferência. Um acordo alcançado no dia em que as equipas defrontaram-se num particular disputado no Goodison Park, a nova casa do avançado.

Recorde-se que depois de Sporting e Everton terem chegado a um princípio de acordo para a transferência, o acordo demorou mais alguns dias a ser alcançado, visto que numa primeira fase Chermiti não ficou agradado com as condições que lhe eram oferecidas pelo clube de Liverpool.

Com o Sporting, já se sabia, o acordo estava estabelecido com os toffees a pagarem 15 milhões de euros e mais cinco por objetivos, reservando ainda os leões uma fatia de 20 por cento da mais valia numa futura venda.

O jogador, que tinha renovado contrato com o Sporting até 2027 (cláusula de rescisão também subiu para os 80 milhões de euros), dá assim um passo seguro e consistente na carreira.