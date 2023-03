Central sul-coreano estará no radar do Sporting

Kim Ji-soo tem 18 anos e está atualmente a participar pela seleção de sub-20 na Taça da Ásia desta categoria etária.

O Sporting é um dos clubes interessados no sul-coreano Kim Ji-soo, de acordo com a informação transmitida pelo "Sports Chosun", daquele país asiático. Aos 18 anos, o central está atualmente a representar a seleção da Coreia do Sul de sub-20, na Taça da Ásia para aquela categoria etárias. Em três jogos, a equipa não sofreu ainda qualquer golo na prova.

O jornal citado destaca as capacidades físicas de Kim Ji-soo (1,92m e 84 kg), apontando-lhe semelhanças com Kim Min-jae, central habitualmente titular no Nápoles. O "Chosun" informa ainda que um clube da Áustria e o Bayern de Munique também estão na corrida, com este último emblema a ter mesmo entrado em conversações com o Seongnam em janeiro passado.

O Sporting terá um representante atento a Kim Ji-soo nesta Taça da Ásia.