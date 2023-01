Catena volta a Itália e Sporting reserva 50% numa futura venda

Defesa-central da Costa do Marfim troca o Sporting pelo Pescara.

O Pescara terá assegurado a contratação de Étienne Catena, defesa marfinense que estava na equipa de sub-23 Sporting. A notícia não foi ainda oficializada, mas foi transmitida em diversos órgãos de comunicação italianos a partir de informações recolhidas junto de Daniele Delli Carri, diretor desportivo do clube da costa leste transalpina.

As verbas envolvidas também não foram divulgadas, adiantando-se, porém, que o Sporting reservou 50 por cento numa futura venda deste central de 19 anos, nascido na Costa do Marfim mas com experiência no futebol italiano, nomeadamente nas camadas de formação da Roma, onde atuava antes de se transferir para o Sporting, em julho de 2021.

Esta época Catena fez dois jogos pela equipa de juniores e outros dois na de sub-23, a contar para a Liga Revelação. O contrato com o Pescara deverá ser válido até 2026.