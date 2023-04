Varandas fala em "nojo" e do caso Boaventura: "O MP não está a acusar o mentor..."

Declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, em entrevista ao canal do clube

Sobre César Boaventura: "Não concordamos com a acusação. Concordamos com tudo o que está lá, mas entendemos que falta uma peça central do puzzle. O Ministério Público não está a acusar o mentor deste crime organizado, mas sim o mensageiro. Vamos pedir a abertura de instrução deste caso, analisámos com toda a atenção. O MP reconhece a proximidade de Boaventura com Luís Filipe Vieira, que falavam por telefone. Constatamos que tentou corromper quatro jogadores de futebol. César Boaventura, num hobbie pessoal, sente-se disponível para pagar 480 mil euros para a sua equipa ganhar. Na cabeça de qualquer pessoa isto não faz sentido algum. Custa acreditar que um intermediário gaste este dinheiro com quatro jogadores. É estranho falar no nome de Vieira e dizer que ele oferece dinheiro a um determinado jogador. Os principais beneficiários, no caso Vieira e a Benfica SAD, não estão a ser acusados. É um processo de vários na ordem do dia."

Corrupção no futebol português: "Não nos contentamos e vamos lutar na justiça. É um nojo não diferente do Apito Dourado. É um nojo que a justiça não tem coragem de limpar. Espero que não haja clubite. Hoje em dia fingimos que aquelas escutas do apito dourado não são reais. E isso existiu. Não há um tribunal que me faça convencer disso. Posso ser condenado duas, três ou quatro vezes. Custa-me que, passado 20 anos, tenhamos um novo caso vergonhoso."

Boaventura e o e-toupeira: "No e-toupeira é extremamente difícil dizer que não é pior. Paulo Gonçalves é condenado por corromper funcionários judiciais para obter informações. Paulo Gonçalves era assessor jurídico, braço direito de Luis Filipe Vieira, estava nas reuniões da Liga, circulavam emails da cumplicidade de Paulo Gonçalves até com César Boaventura. Uma das razões alegadas pelo Ministério Público é que César Boaventura não ocupava nenhum cargo na SAD do Benfica. Sobre Paulo Gonçalves nem isso o MP pode dizer. Paulo Gonçalves foi condenado considerando que corrompia funcionários judiciais sem a administração do Benfica saber. Ainda vi uma noticia há pouco tempo no Expresso de que Edgar Costa foi aliciado por outro agente para perder um jogo num Marítimo-Benfica. O que leva um jogador de futebol a prestar declarações deste teor ao procurador e PJ? Tiveram coragem de o fazer. Nenhum jogador faria isto contra um Benfica, FC Porto, Sporting se não fosse verdade. Para além do e-toupeira, temos um caso que ainda tem de ser julgado. Mas tudo o que vem aí é altamente preocupante."