Cartão amarelo a Palhinha: Conselho de Disciplina já contactou Fábio Veríssimo

Para saber se o árbitro viu lance de Palhinha em toda a extensão.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), segundo O JOGO apurou, já contactou o árbitro Fábio Veríssimo para aquilatar qual a sua perceção do lance em que mostrou o cartão amarelo a João Palhinha, no último Boavista-Sporting, excluindo assim o médio-defensivo do dérbi da próxima segunda-feira, frente ao Benfica, por ter atingido o limite de cinco cartões amarelos na Liga.

Agora, o juiz de Leiria, perante a questão se viu o lance em causa em toda a sua extensão, terá duas formas de reagir. Se a resposta for afirmativa, mesmo que assuma o erro da exibição do referido cartão amarelo, o CD da FPF deverá manter o castigo por, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, entender que não deve corrigir uma decisão errada do árbitro. Caso este diga que não viu o lance na totalidade e que a decisão foi errada da sua parte, então o CD da FPF irá analisar igualmente se Fábio Veríssimo estava bem colocado no mesmo, assim como os árbitros assistentes e aí, sim, poderá levar à retirada do cartão amarelo e João Palhinha integrar as opções de Rúben Amorim para o dérbi.

Diga-se que anteontem, em comunicado, o CD da FPF esclareceu que os recursos das decisões só terão cariz "urgente" e de "prioridade" com "factos ocorridos nas últimas duas jornadas da competição" ou que tenham "implicação direta na classificação final das competições", conforme aprovado pelos clubes profissionais. Na quinta-feira, o Torreense criticou o organismo disciplinar, a respeito deste caso, por ter despenalizado Carole Costa, jogadora do Benfica que havia sido expulsa frente ao Marítimo, na Liga BPI, após recurso às imagens e que, por isso, pôde defrontar o emblema de Torres Vedras.