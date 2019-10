Há agora imagens do carro do Miguel Afonso, vogal para as modalidades,

O encontro entre Sporting e os Leões de Porto Salvo, da sétima jornada do campeonato de futsal, ficou marcado por momentos quentes no pavilhão João Rocha. Os adeptos leoninos contestaram Frederico Varandas, que foi assistir ao jogo, e foi mesmo necessário chamar o corpo de intervenção da PSP para escoltar o presidente leonino à saída do recinto.

Durante a segunda parte, a Juventude Leonina iniciou os cânticos de contestação ao líder verde e branco e acabou por sair de um dos topos do pavilhão, local onde costuma estar, rumo à bancada central, onde se juntou a outros sócios que pediam a demissão de Frederico Varandas em baixo da tribuna presidencial. A situação originou momentos de alguma tensão e obrigou à intervenção policial, que formou um cordão à saída do recinto para permitir a saída do dirigente máximo do Pavilhão João Rocha em segurança.

Além destes incidentes, dos quais O JOGO foi dando conta através de vídeos , há agora imagens do carro do Miguel Afonso, vogal para as modalidades. Nas duas fotografias pode ver-se o vidro traseiro do carro totalmente destruído em resultado dos mesmos incidentes no jogo entre Sporting e os Leões de Porto Salvo, da sétima jornada do campeonato de futsal.

Este domingo, Sporting anunciou o imediato cancelamento dos protocolos celebrados a 31 de Julho com as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI. O anúncio é feito através de um extenso comunicado, no qual a SAD do clube lisboeta refere que a "resolução é determinada em virtude da escalada de violência que ontem culminou com tentativas de agressões físicas a dirigentes e outros adeptos do Sporting Clube de Portugal". Refira-se que o Sporting tem mais duas claques: Torcida Verde e Brigada Ultras Sporting.

Recorde-se que na partida com o Alverca, que ditou o afastamento surpreendente da Taça de Portugal, o líder do clube já tinha sido alvo de insultos.