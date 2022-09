Carriço recorda Sporting: "A estrutura estava abalada, não tínhamos capacidade..."

Em entrevista à Eleven, o antigo defesa-central recordou quando esteve no plantel leonino e as dificuldades para lutar pelo título

Daniel Carriço esteve no Sporting de 2008 a 2012, um período que o próprio confessa ter sido complicado. Em entrevista à Eleven Sports, o antigo central dos leões garantiu a equipa, naquela altura, não tinha capacidade para discutir o título com Benfica e FC Porto, fruto da instabilidade no clube.

"Preferia ser campeão nacional pelo Sporting. Porque ganhar Champions para abdicar de uma ou duas, abdicava, agora abdicar das quatro... Todos queremos a Champions, como é óbvio. Mas nunca tive a felicidade de ser campeão pelo Sporting e era um objetivo desde pequenino quando entrei no Sporting", começou por dizer, justificando depois a ideia.

"Só conseguimos competir até ao final do campeonato no meu primeiro ano na equipa principal. Depois foi época conturbada no Sporting, não foi fácil. Eram muitos treinadores, dirigentes, a estrutura estava abalada e quem paga é o clube. Não tínhamos capacidade para poder competir com os outros rivais", completou.