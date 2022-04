"Caráter e percurso desportivo tornaram Joaquim Carvalho numa figura marcante"

Sindicato de jogadores manifesta "profunda consternação" pela morte do antigo guarda-redes internacional português, que representou o Sporting por mais de uma década.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou esta terça-feira "profunda consternação" pela morte do antigo guarda-redes internacional português Joaquim Carvalho, que representou o Sporting por mais de uma década.

"Foi com profunda consternação que a equipa do Sindicato dos Jogadores recebeu a notícia do falecimento de Carvalho, internacional português e figura incontornável na história do Sporting", refere a nota emitida no site oficial do SJPF.

O sindicato lembra que o "caráter e percurso desportivo" de Joaquim Carvalho "o tornaram numa figura marcante do futebol português, respeitado por todos aqueles que com ele privaram", tendo ainda endereçado "as mais sentidas condolências" à família e amigos do antigo futebolista.

Joaquim Carvalho morreu esta terça-feira, aos 84 anos, informou o Sporting, ao serviço do qual o ex-guarda-redes conquistou a Taça dos Vencedores das Taças de futebol, em 1963/64.

Carvalho vestiu a camisola do Sporting entre 1958/59 e 1970/71, tendo conquistado, além do único troféu europeu do historial "verde e branco", três títulos de campeão nacional (1961/62, 1965/66 e 1969/70) e uma Taça de Portugal (1962/63).

Natural do Barreiro, iniciou a carreira em clubes locais como o Operário e o Luso e terminou no Atlético, em 1971/72, após deixar o Sporting, no qual começava a despontar Vítor Damas. Ainda voltou aos "leões", para treinador de guarda-redes, tendo ainda feito parte da primeira equipa técnica da equipa de futebol feminino.

Defendeu a baliza da seleção portuguesa em seis ocasiões, entre as quais o triunfo por 3-1 frente à Hungria, no primeiro jogo da fase de grupos do Mundial''1966, que Portugal terminou no terceiro lugar, e que marcou a sua despedida da equipa das "quinas".