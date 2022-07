Camacho: um caso por resolver no Sporting, mas com mais um clube na corrida

Camacho fez 17 jogos no empréstimo ao Belenenses

Extremo está perto de rumar à Grécia, mas há interesse num outro país.

O Aris de Salónica está bem posicionado para garantir a aquisição de Rafael Camacho ao Sporting, mas um outro emblema, de outras latitudes, intrometeu-se no negócio.

Trata-se do Reading, que esta época vai competir no segundo escalão inglês (Championship) depois de, em 2021/22, ter ficado em 21.º dessa prova. Nas próximas horas há novidades quanto ao futuro do jovem de 22 anos.

Camacho, extremo, esteve cedido ao Belenenses em 2021/22, numa época marcada por alguns problemas físicos e ao longo da qual fez 17 jogos.