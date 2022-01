Bruno Gaspar: Sporting na expectativa para realizar um encaixe financeiro

Representou o Vancouver Whitecaps da MLS até dezembro e o clube não quis exercer o direito de opção de compra do passe no valor de 1, 75 milhões de euros.

Ligado contratualmente ao Sporting até junho de 2023, Bruno Gaspar pode ver o seu futuro passar pela Alemanha, onde o Colónia vê com bons olhos a aquisição do lateral-direito caso se confirme a transferência do holandês Kingsley Ehizibue para a Fiorentina. O oitavo classificado da Bundelisga, para já está fora dos lugares europeus, tem o jogador leonino de prevenção, segundo o portal alemão "fussballtransfers.com", numa notícia reproduzida por outras publicações.

O defesa esteve até dezembro no Vancouver Whitecaps, mas este clube da Major League Soccer (MLS) não acionou a cláusula de opção de compra do passe junto do Sporting, no valor de 1, 75 milhões de euros, como fez questão de avançar publicamente. Apesar de o vínculo de Bruno Gaspar com o Vancouver Whitecaps ter expirado no mês passado, o clube mantém-se em contacto com o Sporting para tentar renovar o acordo de cedência por mais uma temporada, condição que coloca os leões numa situação delicada para negociar, pois o jogador termina a sua ligação aos lisboetas no final da próxima temporada, ou seja, em 2023. A intenção de Frederico Varandas e seus pares seria vender Gaspar no imediato para realizar um encaixe financeiro apreciável.

Bruno Gaspar participou em 18 jogos esta temporada, tendo apontado um golo. Antes de abraçar a aventura fora da Europa, o jogador tentou a sua sorte na Serie A ao serviço da Fiorentina e na Grécia, defendendo as cores do campeão Olympiacos.

Nesta altura, o jogador estuda as várias possibilidades que tem em carteira, sendo certo que irá encontrar uma solução para o seu futuro em breve. Bruno Gaspar, recorde-se, fez a formação no Benfica, tendo iniciado a carreira de sénior também no emblema da Luz. Mais tarde, foi cedido ao V. Guimarães e daí seguiu para Alvalade.