Beto deixa cargo de team manager do Sporting e fica perto da saída

Antigo internacional português incluído em nova vaga de mudança de quadros no centro de futebol dos verdes e brancos. Agora, a continuidade do ex-capitão está colocada em causa.

Beto Severo já não é o team manager do plantel principal do Sporting. Ao que O JOGO apurou, o antigo internacional português e referência leonina não vai continuar em funções por determinação da administração verde e branca, que procura agora um outro nome para assumir um cargo de confiança e elevada responsabilidade.

Com os jogadores a terem dado início na segunda-feira aos preparativos para a temporada que aí vem, a estrutura liderada por Frederico Varandas vai conhecer deste modo mais uma alteração, não sendo certo, no presente momento, qual será o futuro do ex-capitão do Sporting, o qual, segundo mais informações obtidas pelo nosso jornal, já há algum tempo exprimira desconforto e tinha solicitado até a saída, o que na altura lhe foi recusado.

Esta é a segunda passagem como dirigente do ex-central pelo seu clube do coração, no qual entrou há 30 anos. Depois de já ter sido diretor de relações internacionais do emblema de Alvalade e após um período como treinador, o antigo jogador que esteve nas últimas grandes conquistas do futebol verde e branco - em particular os últimos títulos de campeão nacional em 1999/00 e 2001/02 - assumiu a coordenação técnica da Academia na transição entre Bruno de Carvalho e Varandas, quando uma comissão de gestão presidida por Sousa Cintra assegurou a condução dos destinos do Sporting.

SAD quer outra figura para team manager. Ex-internacional há muito estava descontente e tinha pedido para abandonar

Com a vitória do atual presidente no sufrágio realizado em 2018, Beto manteve-se no centro de futebol e tornou-se team manager, chegando mesmo a ser porta-voz de toda a equipa dirigente em momentos de crise aguda.

Resta agora saber qual será o futuro do ex-defensor e quem será a figura que o irá render, numa fase em que os verdes e brancos já trabalham com vista a 2020/21, após uma temporada anterior repleta de conturbação e mudanças.