Betano negoceia entrada na camisola do Sporting

Casa de apostas não poderá ocupar o espaço principal na frente do equipamento leonino, pois prevalece o acordo feito com a NOS em 2015.

O Sporting e a casa de apostas Betano negoceiam um acordo de patrocínio para as camisolas principais do atual campeão nacional.

Não Perca Sporting Tiago Tomás aumentado durante o verão: confira os valores em causa Estratégia da SAD é clara em relação aos jogadores mais jovens, pois para os reter o máximo de tempo no clube tem de fazer acertos de vencimento regulares, como fez com Nuno Mendes.

Segundo O JOGO apurou, as negociações entre as partes decorrem há alguns meses, envolvendo, ao que tudo indica, um espaço distinto da frente da camisola, onde prevalece o acordo abrangente de patrocínio celebrado com a NOS em dezembro de 2015. Os termos do acordo ainda estão a ser discutidos, mas tudo aponta para que as negociações fiquem concluídas em breve, até porque no dia 1 de julho, como é habitual, o Sporting deverá apresentar oficialmente a nova camisola, a qual, como o nosso jornal oportunamente deu conta, será da marca Nike, terminando assim uma ligação de sete anos com a Macron.

A NOS, recorde-se, celebrou um contrato com o Sporting que contempla o direito a ser o principal patrocinador pelo período de 12 épocas e meia, com início em janeiro de 2016 até ao final de 2027/28 - o dito contrato engloba ainda os direitos de transmissão dos jogos do Sporting em casa, a exploração da publicidade estática do Estádio José Alvalade, o direito de transmissão da Sporting TV, o que globalmente se traduz num encaixe de 515 milhões de euros.

Em causa está outro espaço de visibilidade no traje verde e branco, o qual será da marca Nike. Este, salvo qualquer alteração, será apresentado publicamente aos adeptos no próximo dia 1 de julho

Voltando a Betano, a casa de apostas é patrocinador principal do Braga e Marítimo, tendo travado uma luta recente com a concorrente Bwin pelo patrocínio da Liga portuguesa. A opção do organismo liderado por Pedro Proença recaiu sobre a Bwin, que será patrocinador da competição até ao final da temporada 2025/26, mas a Betano mantém-se firme na intenção de aumentar a implementação no futebol português.

Diga-se que o acordo negociado com o Sporting poderá envolver ainda outros aspetos em termos de patrocínio, os quais permanecem em discussão, concretamente a exposição da marca em outros espaços de publicidade, como ao nível estático no Estádio José Alvalade. O Sporting joga com a maior exposição da marca pela conquista do título para elevar o patamar de receitas decorrente do acordo.