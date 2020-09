Avançam na "caça" por Ivanildo, Sporting espera por Olympiacos e... Rúben Semedo

Interesse germânico no central não é novo, tal como o facto de o técnico do Olympiacos, Pedro Martins, apreciar as suas qualidades. Saída em definitivo pode render perto de quatro milhões aos leões

A caminhar para as últimas semanas com a janela de mercado aberto, o Sporting começa a receber abordagens oficiais para resolver a situação dos seus excedentários: é o que está a acontecer com Ivanildo Fernandes, central de 24 anos, que, apurou O JOGO, viu nos últimos dias o Fortuna Dusseldorf, emblema alemão, juntar-se aos gregos do Olympiacos pelo seu concurso.

À SAD chegou uma proposta de empréstimo com opção de compra que a estrutura está a avaliar, ainda que a preferência passe por uma solução em definitivo - e é aqui que os helénicos podem ter vantagem.

Emblema alemão apresentou proposta de empréstimo com opção. SAD vai esperar, até porque Olympiacos quer levá-lo caso Rúben Semedo seja vendido ao Benfica

Apurou o nosso jornal que o defesa esquerdino, que tem contrato com os leões por mais duas épocas, até 2022, é uma das opções que o português Pedro Martins tem em carteira caso se concretize a venda de Rúben Semedo, neste caso para o Benfica. O técnico, apreciador confesso das qualidades do internacional sub-21 por Portugal, já o quis, inclusive, levar para Guimarães, quando ali dirigiu a equipa sénior.

Com outra disponibilidade financeira em relação aos alemães, os gregos podem, neste sentido, cumprir os pressupostos financeiros que a administração da SAD tinham por Ivanildo, um encaixe perto dos quatro milhões de euros. A intenção do jogador é sair para jogar com regularidade.

Segue os treinos à parte

Ivanildo Fernandes faz parte do grupo de futebolistas que tem trabalhado longe dos plantéis, na Academia, composto por atletas que regressaram das respetivas cedências e que aguardam resoluções por parte da SAD. Em 2019/20, o central esteve inicialmente cedido ao Trabzonspor, mas a meio da temporada rumou ao Rizespor, outro emblema da Turquia.