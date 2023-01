Assédio inglês a Porro vai apertar depois do Benfica-Sporting

Até ao jogo contra o rival lisboeta, que pode ajudar a definir a época dos leões, Frederico Varandas não pretende avançar com conversações. A ideia é proteger o jogador.

A saída de Porro pode concretizar-se logo depois do dérbi contra o Benfica. Segundo O JOGO apurou, a SAD leonina não está interessada em libertar o jogador antes do embate diante das águias, de caráter decisivo para o Sporting, no próximo domingo, no Estádio da Luz. Tratando-se de uma partida de grande importância para o futuro do emblema leonino, Frederico Varandas quer proteger o jogador e evitar eventuais distrações antes do dérbi com os eternos rivais.

O interesse no internacional espanhol é antigo e trata-se de uma das exigências de António Conte que pretende um jogador rápido e que faça todo o corredor direito sem quebras de rendimento. O nome do jogador leonino foi dos primeiros a saltar da boca de Conte quando exigiu ao presidente do clube reforços nesta janela de mercado. O Sporting, já se sabe, exige o pagamento da cláusula de rescisão, 45 milhões de euros, para libertar o jogador.

Além do Tottenham, Porro tem mais dois emblemas londrinos interessados, o Arsenal e o Chelsea. No entanto, os spurs estão em vantagem porque já deram os primeiros passos, contactos com o Sporting, no sentido de garantirem o lateral, que esta temporada já leva 22 jogos, dois golos e nove assistências.