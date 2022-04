Aposta do Sporting em Diego Callai foi prolongada 

Diego Callai foi chamado a um jogo da equipa principal esta época- frente ao Arouca -, mas não saiu do banco. Renovou contrato com o Sporting.

Aos 17 anos e nove meses, o guarda-redes Diego Callai prolongou com o Sporting a ligação contratual, que até aqui era válida até junho de 2023. O clube não divulgou a duração do novo vínculo.

Nascido no Brasil, mas com nacionalidade italiana, o filho do antigo guarda-redes Diego Silva (V. Setúbal, entre outros) está na sétima temporada nos leões, contando esta época uma presença num jogo da equipa principal, frente ao Arouca, em que não chegou a sair do banco. Também esteve integrado na convocatória do grupo que venceu a Taça da Liga, em Leiria.

"Sempre acreditei que tudo era possível. Há uma frase do meu pai que guardo muito para mim: o limite para nós é o céu", afirmou ontem, após o importante momento. "Já são muitos anos de leão ao peito. Quando assinei o meu primeiro contrato profissional referi que tinha subido mais um degrau e, com certeza, hoje é mais um passo na direção certa", acrescentou o guarda-redes de 1,90m, tido como um dos melhores valores da sua idade em Portugal.