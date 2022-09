Amorim: "Pote já foi mais parecido ao do primeiro ano, cansa as defesas"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após o triunfo sobre o Gil Vicente (3-1), na 8.ª jornada da Liga

Paulinho aplaudido: "Os adeptos sempre compreenderam. O Paulinho houve fases em que não marcou, outras vezes marcou. Na época passada marcou na Champions e não tanto no campeonato. Os adeptos sabem o que ele pode dar, até eu. Lembro-me de ser aplaudido e de ser criticado também. Fico feliz por trabalhar da mesma forma. Tem de se preparar para ser titular ou ir para o banco."

Edwards poupado? "Os que jogaram hoje foram os que tinham de jogar, não podemos estar a dar jogos de borla. Esta é a nossa competição principal e não podemos mudar consoante os resultados. Não foi para poupar o Marcus Edwards. Na outra semana poderão ser outros, não quer dizer que o Marcus não tivesse o andamento. Escolhi o Paulinho. Sem o Coates, com Marsà que não é muito agressivo no ar, com Esgaio... o Paulinho era mais um nas bolas paradas. Éramos defesa baixa e todos os pormenores contam, em qualquer bola parada podíamos sofrer um golo e ficávamos a sofrer. Teve influência no jogo."

Pedro Gonçalves: "O Pote já foi mais parecido ao Pote do primeiro ano, com bolas no espaço e ele assim cansa muito as defesas."