Amorim e o "caso Nuno Tavares": "Falei com ele e o assunto está arrumado"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a derrota com o Marselha (2-0) na 4.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões

Análise ao jogo: "Tudo começou numa expulsão que é penálti e voltámos a tornar o jogo mais difícil. Depois sofremos o segundo golo e acabou a história do jogo. Depois foi a expulsão do Pote e os colegas que ficaram em campo deram o máximo. Foi sofrimento até ao fim, os jogadores deram o que tinham, agora é pensar no próximo jogo, está tudo em aberto. Acima de tudo temos de acabar o jogo com onze porque é sempre mais fácil, jogar com 10 nesta competição torna tudo mais difícil. São dias maus mas virão dias bons."

Diferendo com Nuno Tavares: "Falei com ele, cumprimentei-o à saída e o assunto está arrumado."

Irregularidade da equipa: "Consistência coletiva tem a ver com o treinador. O responsável sou eu. Ainda estamos na corrida para a passagem. Começámos mal no campeonato e agora vamos atrás. Sei que esta equipa pode dar a volta, vamos dar a volta e eu vou fazer o meu trabalho que é tentar resolver os problemas."

Qualificação: "O grupo era muito equilibrado, o nosso objetivo é ganhar estes dois jogos e passar."

Lesão de Coates: "Coates ressentiu-se e nós com falta de centrais, estamos a apressar, cria instabilidade também. Mas está tudo em aberto no grupo."