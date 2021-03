Amorim conversou com Plata: extremo volta à equipa principal do Sporting

Extremo foi despromovido para a equipa B depois de não terem sido bem sucedidas as negociações com o Cádiz, que implicavam a cedência por empréstimo até ao final da presente temporada.

Gonzalo Plata vai ser reintegrado na equipa principal assim que chegar a Portugal, após representar a seleção do Equador. Segundo O JOGO apurou, a decisão já está tomada e foi mesmo comunicada ao internacional equatoriano que tem vindo a evoluir na equipa secundária, tendo mesmo atuado pela mesma no Campeonato de Portugal.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o técnico Rúben Amorim já conversou mesmo com o jogador sobre esse assunto, tendo as partes esclarecido os motivos que estiveram na base da tomada de posição após o fecho da janela de mercado de transferências de janeiro, assim como o que é pretendido do atleta para o que resta da temporada, quando faltam dez jornadas para o final da mesma.

O extremo de 20 anos, apesar da despromoção, paulatinamente tem vindo a adotar um comportamento que foi ao encontro do desejado pela estrutura do futebol profissional, dado que, além de treinar-se com a formação secundária, contabilizou de então para cá cinco jogos oficiais, 333 minutos de competição, nos quais apontou dois golos. Ora, este sinal de humildade do internacional equatoriano tem vindo a apagar de alguma forma o cenário negro que ficou traçado quando o atleta quis sair por empréstimo para Espanha, concretamente para o Cádiz, ao contrário do que pretendia o Sporting, então mais disponível para o ceder ao Rio Ave, quando ainda procurava desbloquear a transferência do lateral-esquerdo Matheus Reis, como acabou por acontecer.

Ora, Gonzalo Plata, de momento, encontra-se, como referido, integrado nos trabalhos da seleção principal, que joga esta segunda-feira frente à Bolívia um encontro particular, sendo que no seu país a despromoção do camisola 20 foi tema de conversa. "A verdade é que não faço ideia [sobre o motivo para estar na equipa B]. Tenho trabalhado como sempre. Agora venho à seleção, continuo a fazer o meu trabalho. Demonstrei-o a cada jogo e não sei o que se passa, de verdade", disse Gonzalo Plata à GOL TV uns dias após ter chegado ao Equador, isto antes de novas declarações de contrição, assumindo culpas, dadas a um meio de comunicação portuguesa a pedido do próprio Sporting.

Certo é que o Sporting também não pretende prolongar em demasia a passagem de Gonzalo Plata pela equipa B, afinal trata-se de um ativo considerado importante, uma fonte de rendimento futuro que importa preservar, pois, no final da temporada, o cenário de uma transferência, em definitivo ou por empréstimo com opção de compra, é altamente provável.