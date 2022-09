Amorim confirma Coates e Porro de fora e sobre o título diz: "Não vale a pena fazer contas..."

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao encontro da oitava jornada da Liga Bwin, em que os leões recebem o Gil Vicente (sexta-feira, 19h00).

Contas do título: "São 11 pontos [de atraso]. Não vale a pena fazer as contas. Senti ansiedade o ano passado estando três pontos atrás. Sabemos do nosso momento. Todos vamos assumir a responsabilidade. É ganhar todos os jogos daqui para a frente."

Fatawu a bom nível na seleção do Gana: "A realidade dele é diferente da nossa. Jogou contra a Nicarágua. É preciso ver a diferença competitiva. Não teve a escola do Mateus Fernandes e está a fazer essa transição. Daí passar pela equipa B para o treinador ensinar coisas básicas. Está a passar por esse momento, tem competências fantásticas, mas há coisas básicas que precisa. Acreditamos nele, é para hoje e amanhã. Fico feliz por marcar um golo mas precisa de tempo. Tem momentos de grande capacidade."

Boletim clínico: "Coates, Porro e Neto não recuperam. O St. Juste não pode jogar de início. Vai ser convocado, mas não de início.