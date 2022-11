Amorim aborda mercado do Sporting e fala de um jogador com "carta branca para renovar"

Rúben Amorim, treinador do Sporting

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez a antevisão ao jogo com o Farense, em Alvalade, referente à primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A partida está agendada para as 20h45 de quarta-feira.

Sobre Neto, que está lesionado: "Tem carta branca para renovar. É um jogador muito importante para nós."

Mercado de transferências: "Prioridades? Vimos jogadores interessantes no mercado. Preparamos o futuro. Temos de preparar todas as posições e salvaguardar tudo. Não há prioridade só. Há que analisar todas as possibilidades."

Evolução de Sotiris Alexandropoulos: "O Sotiris tem treinado a médio defensivo. Tem tido o posicionamento como um dos principais problemas. Tem de começar por aqui. O Essugo vai jogar. Acreditamos muito nele. O objetivo não é rodar ninguém, é ganhar."