Alvo do Sporting falha estágio "por estar à espera de resolver o seu futuro"

José Ángel com a camisola do Sevilha

José Ángel não segue com a equipa do Sevilha para Montecastillo.

José Ángel não faz parte da lista de 29 jogadores que o Sevilha chamou para o estágio de pré-época Montecastillo. Segundo informou o clube espanhol no site oficial, o alvo do Sporting "não viaja por estar à espera de resolver o seu futuro".

O lateral-direito de 21 anos fez exames físicos ontem, no início da pré-época dos andaluzes, mesmo tendo a indicação de que o negócio com o Sporting está encaminhado. Vinculado ao clube que admirava desde jovem, despediu-se dos colegas, ao que O JOGO apurou, e aguarda para ingressar nos leões e rumar a Alcochete.

O Sporting tem estado em contacto com o jogador e representante. O Sporting vai pagar perto de 4 milhões de euros: depois de informado das intenções do Sevilha de receber 5 M€, os leões preferiram deixar parte do passe - a fatia deverá ser de 20% - para pagar um pouco menos. O contrato até 2028 está preparado, o ala ficará blindado por uma cláusula de 60 M€ e será o substituto de Bellerín, que não convenceu para ficar com o posto de Porro. Deve chegar nas próximas horas a Lisboa.