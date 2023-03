Adélio Cândido terá ainda de pagar uma multa.

Adélio Cândido, adjunto de Rúben Amorim no Sporting, foi suspenso por 34 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, sendo que terá ainda de pagar uma multa de 960 euros.

Em causa está a confusão após a final da Taça da Liga, disputada no dia 28 de janeiro, em Leiria, e que o FC Porto venceu por dois golos sem resposta. Adélio, no relvado, empurrou Otávio, tendo de imediato visto o cartão vermelho de João Pinheiro, árbitro do encontro.