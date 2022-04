A publicação de Slimani nas redes sociais: "A paciência é dura mas a recompensa é pura"

Avançado argelino tornou-se um caso no Sporting nesta ponta final de temporada.

Islam Slimani é o tema do momento no Sporting. O avançado, reforço de inverno dos leões, não foi chamado para o encontro de quinta-feira passada com o FC Porto, para a Taça de Portugal. A falta de empenho do argelino foi punida por Amorim, que no final do clássico afirmou: "Quem treina melhor é convocado".

Na tarde deste domingo, Slimani deixou uma imagem nas "stories" do Instagram, onde se pode ler a seguinte frase num livro: "A paciência é dura mas a recompensa é pura".

Também neste domingo, a conferência de antevisão do treinador leonino, antes do jogo com o Boavista, foi dominada pelo tema. "Disse que todos os jogadores são responsabilidade minha. Não o queria ao início, depois vi que nos fazia falta. Todos os jogadores foram escolha minha. Não ter funcionado é inteiramente responsabilidade minha. Sou um funcionário do clube, sei o meu lugar. Não disse que fico eu ou ele. Tenho de tomar decisões que não são populares. Não vou decidir pelo gosto de alguém. Os adeptos estão com o treinador enquanto o treinador estiver a ganhar. Quero deixar o Sporting melhor do que o encontrámos", afirmou aos jornalistas.