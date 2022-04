Santa Clara anuncia procedimento disciplinar a Morita

Clube dos Açores descontente com declarações do médio japonês

O Santa Clara anunciou esta quarta-feira que foi instaurado um "procedimento disciplinar interno" a Morita, reagindo dessa forma a declarações do médio japonês, que se queixou, numa entrevista, que a sua transferência para o Sporting estaria a ser dificultada. "... vem a Santa Clara Açores - Futebol, SAD refutar o teor das mesmas e a sua publicação na imprensa desportiva, sublinhando que não foram seguidas regras base como a de estar autorizados a prestar declarações à comunicação social. Esta situação está a ser, portanto, alvo de procedimento disciplinar interno", pode ler-se.

No mesmo comunicado, a SAD do clube dos Açores nega o Morita tenha recusado jogar contra o FC Porto, na segunda-feira. "Para abono dos factos, o atleta integrou-se no estágio alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa. Posteriormente, no dia do jogo, pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo da 28ª jornada do campeonato pela questão supramencionada, uma vez que sentia que não estava em condições para contribuir na partida."

Comunicado na íntegra

"Na sequência de uma peça noticiosa que contém uma entrevista ao nosso atleta Hidemasa Morita, no jornal "A Bola" de 5 de abril, vem a Santa Clara Açores - Futebol, SAD refutar o teor das mesmas e a sua publicação na imprensa desportiva, sublinhando que não foram seguidas regras base como a de estar autorizados a prestar declarações à comunicação social. Esta situação está a ser, portanto, alvo de procedimento disciplinar interno.

Reforçamos veementemente que, quer o atleta, quer o seu representante, deverão respeitar a instituição Santa Clara. Pois, pelo reverso da moeda, a nossa sociedade desportiva sempre tratou exemplarmente o atleta, bem como todos os restantes que connosco estão vinculados.

Vem da mesma forma a nossa sociedade desportiva esclarecer uma peça noticiosa do jornal "Record" desta quarta-feira, 6 de abril, que força a narrativa de que o mesmo se terá recusado a jogar, aquando da deslocação ao FC Porto, na última segunda-feira. Para abono dos factos, o atleta integrou-se no estágio alegando desconforto na zona inferior do pé, problema que disse trazer dos compromissos da seleção nacional japonesa. Posteriormente, no dia do jogo, pediu ao nosso treinador, Mário Silva, para não ser opção no jogo da 28ª jornada do campeonato pela questão supramencionada, uma vez que sentia que não estava em condições para contribuir na partida.

Voltando à entrevista cedida pelo atleta, o facto de o mesmo falar num «bloqueio» não corresponde à verdade, uma vez que os representantes da Santa Clara Açores - Futebol, SAD apenas procuram, proactivamente, escutar os interesses de todas as partes envolvidas, estando a ser superiormente consideradas e tratadas todas as possíveis propostas. Assim será em todos os cenários e sempre colocando em primeiro lugar o Santa Clara acima de qualquer questão em particular.

Desde que foi feito público pela comunicação social o interesse pelo atleta, a administração da Santa Clara Açores - Futebol, SAD está a considerar e avaliar minuciosamente todas as propostas que cheguem sobre ele ou qualquer outro a nós vinculado. Esta proposta, em particular, é igualmente motivo de análise e desenvolvimento pelo nosso Conselho de Administração tendo em conta, como sempre, os interesses do atleta, mas reforçando mais uma vez que em primeiro lugar está o superior interesse do Santa Clara."