Ponto final na novela: Mário Silva mais duas temporadas no Santa Clara

Treinador assinou um novo contrato com o clube açoriano.

Ponto final numa novela que marcou a ponta final de temporada no Santa Clara: Mário Silva vai continuar no comando técnico. O treinador assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, ficando as partes ligadas até 2024.

Recorde-se que, após o encontro com o Sporting, da última jornada do campeonato, Mário Silva afirmou que estava de saída, dando conta de um recuo da SAD no que toca à continuidade. "Quando dou a minha palavra, dou mesmo. Honrei a minha palavra até hoje. Há uma semana, fechámos acordo e só faltava formalizar, com a assinatura do presidente. Até hoje, não assinou. Foi adiando de dia para dia e saíram notícias de novos investidores, que tinham como objetivo trazer um novo treinador. Provavelmente, foi por isso que nunca surgiu a assinatura do presidente", afirmou em Alvalade.

Vários jogadores do clube açoriano pediram mesmo à SAD mais respeito pelo treinador, a começar por Lincoln, uma das figuras da equipa. "Espero que o clube tome a melhor decisão. Na minha opinião, a equipa técnica tem de ficar. Não há explicação para o que eles fizeram pelos jogadores. Realizámos um bom trabalho por eles. Os números falam por si", disse, também depois da derrota por 4-0 frente aos leões.

Mário Silva pegou na equipa a meio da temporada e efetuou um total de 18 partidas, nas quais somou cinco vitórias, nove empates e quatro derrotas, uma delas nas meias-finais da Taça da Liga, tendo terminado a Liga Bwin no sétimo posto, com 40 pontos somados.