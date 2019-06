Santa Clara já fez convite a Ukra, mas há propostas de outros lados

Ukra com a camisola do Santa Clara

Clube açoriano pretende manter o jogador de 31 anos.

A SAD do Santa Clara pretende manter Ukra no plantel da próxima temporada, tendo já abordado o avançado internacional português de 31 anos. A proposta de renovação foi endereçado a Ukra antes do início das férias, no sentido de perceber a sua disponibilidade para continuar nos Açores por mais uma época. O carismático avançado é um dos jogadores do plantel do Santa Clara que terminam contrato e João Henriques, treinador dos açorianos, indicou-o como um dos atletas que lhe interessava manter para a nova temporada.

Uma lesão antiga impediu Ukra de dar o seu contributo no início da temporada passada e apenas a partir da 10.ª jornada começou a entrar nas opções do treinador, inicialmente como suplente utilizado. Já no último terço do campeonato, e depois de ter adquirido o necessário ritmo competitivo, o extremo passou à condição de titular, contabilizando 24 jogos ao serviço dos açorianos em 2018/19. Para além da proposta de renovação do Santa Clara, Ukra tem outras propostas de clubes da I Liga em carteira.